新竹一名人妻小芬（化名），外遇小學同班同學阿明（化名），2人還拍攝親吻、擁抱與床上激情照，小芬的老公某天在老婆的手機，發現妻子外遇小王的偷情照，一怒之下對阿明提告求償200萬元，但阿明在新竹地院審理時喊冤表示，小芬對他隱瞞的超好，完全沒告訴他是已婚人妻，是他收到小芬丈夫提告的訴狀，才知道小芬是已婚的有夫之婦，法官認為，小芬的丈夫無法舉證阿明知道小芬已婚，因而駁回求償200萬元訴求。

據悉，小芬與吳姓丈夫2010 年4月結婚，吳男2019年2月間在妻子的手機發現，她與阿明多次單獨前往餐廳吃飯、出遊，甚至親吻、同宿、依偎在床上欣賞煙火、共享雙人套餐等，多張親暱視訊截圖照片，2人2018年11月還在北市某房屋相約偷情，認為阿明長期侵害他的配偶權，實非一般配偶所能容忍接受，憤而對阿明求償200萬元。

但阿明在新竹地院審理時辯稱，他與小芬是小學同班同學，2人在同學會相遇，因為久別又見面，後來就相約敘舊，與小芬在一起時，她從來沒提過自己的婚姻狀況，直到去年4月收到她丈夫提告的訴狀，才知道對方已婚。

阿明還說，吳男所提的照片大多為食物、風景或他的個人照片，雖曾與趙女共同出遊，卻無踰矩行為，而且收到訴狀後，已近2年沒有與小芬聯繫。

人夫告小王求償200萬元，因無法證明小王知道妻子已婚全案遭駁回。（示意圖／中時資料照）

法官認為，吳男提出小芬與阿明合照，大都是躺在床上相互依偎與接吻的親熱畫面，只能證明2人過從甚密，卻無法證實阿明知道小芬是有夫之婦，因而全案駁回。

(中時新聞網)