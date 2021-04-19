台南市地政局推出領先全國啟用謄本販賣機。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市推動「謄本販賣機」，民眾持自然人憑證，可快速申領地籍謄本與稅單補發，有如公務版I-BON，台南市長黃偉哲19日啟用，民眾體驗3分鐘完成取件，這項裝置會從11處地政事務所，逐步推廣到偏鄉，24小時服務，已有其他縣市稅務機關前來取經。

地籍謄本雖能上網申請，有些銀行仍認證具備官印紙本，民眾在農損申請、買賣過戶時，仍有臨櫃申請謄本的需求。

台南市地政局統計，2019年民眾臨櫃申請地籍謄本達56萬餘張，2020年增至88萬餘張，民眾過去只能在上班時間，到各區地政事務所排隊洽公，平均等待時間為7至10分鐘。

有了「謄本販賣機」，民眾只要持自然人憑證操作，自行申領時間只要3至5分鐘，大幅縮短一半，除了便民也減輕公務行政負擔。目前除了申請地籍謄本，還擴充可申請稅單補發，未來將再強化功能，加入如戶籍謄本等各項文件申請服務，猶如公務版的I-BON。

「謄本販賣機」19日在黃偉哲見證下啟用，民眾現場體驗操作，快速完成申請。黃偉哲表示，近年來科技創新，超商的I-BON就是最佳例證，地政局首創的謄本販賣機進一步升級結合行動支付，提供無現金服務，帶動台南市智慧服務再升級。

「謄本販賣機」不限上班時間提供全天候服務，目前在全市11個地政事務所，未來擴充服務功能後，設點擴大到各區公所，並前進偏鄉。台南市地政局表示，台南市這項服務為全台創舉，已有其他縣市的稅務機關前來取經。

(中時 )