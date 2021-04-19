東元(1504)與國內外幾家離岸風電開發商及知名國際永磁風力發電機製造大廠，共同簽署合作框架協議，將承製風力發電機的定轉子原型機，並共同爭取承製台灣2025年之後所需求的風力發電機原型機，這也是國內第一家業者正式跨入離岸風電發電機的生產。

東元表示，此次簽屬的合作框架協議，包含2025年之前的風力發電機定轉子原型機採購，東元也希望爭取2025年以後台灣風場區塊開發商機。此項離岸風電在地化的重要進展，代表開發商及發電機製造大廠，都高度認可東元在大型馬達與發電機生產、製造與測試能力。

東元在風電領域中，2010年曾於內蒙風場豎立2MW風機並運轉發電。東元表示，發電機是風機系統的核心，承製離岸風電發電機，除了發電容量加大之外，還有三大挑戰，一是考量海上風場維護保養不易，產品可靠度要求高；其次，風機掛在五十多層樓高的位置，必須提高發電機的功率密度，因此體積要小、重量要減輕；第三，為適應台灣氣候環境，散熱能力也是重點。一旦東元電機生產的原型機通過驗證，並導入風力發電機系統廠的供應鏈清單，將成為政府推動離岸風電關鍵零組件國產化的指標。

發電機關鍵零組件的生產是東元進入離岸風電產業的第二項產品，稍早在陸域變電站的承包工程，東元已有相當大的進展。目前東元取得包括彰芳暨西島風場等900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備、遠端監控系統等優勢，東元表示，2025年之前將繼續積極爭取如海龍、福爾摩沙III等離岸風電變電站工程，估計商機超過85億；2025年之後政府每年可望釋出1GW建置容量，相關陸域變電站工程、及運轉後的設備運維商機，也都會是東元爭取的方向。

東元是台灣最早投入風機產業的電機廠商，若能進入離岸風電關鍵零組件的供應鏈清單，在地製造的離岸風力發電機不僅可以提供台灣市場，也可就近打入包括日本、韓國與東南亞等亞太區域市場。

(時報資訊)