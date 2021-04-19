邁入第6年的2021企業女子壘球聯賽將於24日在青年公園棒球場點燃戰火，今年同樣5隊參戰，其中獲得新北市政府資源挹注的凱撒勇士是率先引進外援的球隊。

今年企業女壘聯賽同樣5隊參賽，包含去年冠軍福添福嘉南鷹、亞軍新世紀黃蜂、台中企聯虎、新北凱撒勇士及台北台產，各隊摩拳霍霍要爭奪最高榮譽。

而凱撒勇士是今年率先引進外援的球隊，找來義大利的東京奧運國手麗莎（Lisa Birocci Banse），38歲的麗莎投打「二刀流」的好手，2019年幫助義大利拿下東奧門票，若今年奧運順利開打，這也是麗莎首度登上奧運舞台，但屆時她也會暫時離開台灣。

凱撒勇士則希望能在麗莎加入下，能夠在上半季給其他4對下馬威，率先殺出重圍；而去年止步季後賽首輪挑戰賽的新力旺旺獅，今年仍以台體大女壘隊為核心，但今年獲得新廠商贊助後，將以「台灣企聯虎」隊名出賽。

(中時 )