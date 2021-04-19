大陸國家能源局綜合司19日發布《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（徵求意見稿）》，當中首次提出風電、太陽能發電量佔比到2025年達16.5％左右的目標。

意見稿提出，2021年全國風電、太陽能發電發電量佔全社會用電量的比重達到11％左右，後續逐年提高，到2025年達到16.5％左右。

公開數據顯示，2020年全國風電、太陽能累計發電量達到7,270億千瓦時，全社會用電量75,110億千瓦時，佔比在9.7％左右。這意味2021年風電和太陽能發電比重將提升1.3％。市場分析推算認為今年風電太陽能併網裝機可能在1.1億千瓦左右。

上海證券報報導，中信證券首席電新分析師華鵬偉表示，11％的佔比目標之前已經提過，2025年達到16.5％的佔比目標則是首次提出。文件關於加快併網的表述意味著國家明確了「十四五」期間要通過進一步提高風電太陽能佔比來調整能源結構、完成碳達峰任務的意圖。

(工商 )