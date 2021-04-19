花蓮42歲林姓槍砲通緝犯逃亡期間，依靠販售毒咖啡包維生，不過林男為吸引更多年輕人購買，還利用水果粉摻入毒品內稀釋，並於包裝印置「牛轉乾坤」、「牛年暴富」等字應景牛年，而謀取的暴利都投入手機遊戲，半年多就豪擲200萬元課金練等，沒想到即將邁入最高等時，就遭警方以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌及槍砲通緝等罪嫌將解送花蓮地檢署偵辦。

林男去年初因持有改造槍枝遭法院判刑5年，逃亡期間四處租屋躲避查緝，同時還購入鎮定劑、興奮劑等混合型毒品，以5公克毒品摻入1000水果粉藉此提升口感，並裝入印有「牛轉乾坤」、「牛年暴富」及「恭喜發財」等牛年應景小紅包裝內，吸引年輕人注意，同時也能規避警方查緝。

林男遭通緝期間，依靠販售毒咖啡包維生，更將水果粉摻入毒品內稀釋，並於包裝印置「牛轉乾坤」、「牛年暴富」等字應景牛年。（羅亦晽攝）

由於林男遭通緝，逃逸期間大多待在租屋處上網玩遊戲、找尋販毒對象，外出則不使用任何交通工具，一律靠步行。警方獲報後，經多月埋伏，日前持搜索票登門查緝時，令正在玩手機遊戲的林男也嚇得目瞪口呆，警方也在其住處查扣毒品咖啡包126包，共重461公克、磅秤1台、包裝袋封口機及分裝器等證物。

不過，警方在查緝過程中意外發現，林男在該手機遊戲中已練到最高等級，還疑將販毒謀利全投入遊戲課金中，半年竟多達200萬元。

警方在林男住處查扣毒品咖啡包126包，共重461公克、磅秤1台、包裝袋封口機及分裝器等證物。（羅亦晽攝）

花蓮刑大副大隊長韓修愛說，新興毒品混合式咖啡包，常以可愛或新潮外包裝吸引年輕人嘗試，易造成大量濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中。毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等，易致猝死之風險極高。搖頭丸（MDMA）和喵喵屬中樞神經興奮劑，酒精、K他命屬中樞神經抑制劑，合併使用，對身體刺激極大，必定加倍危害健康，嚴重可致猝死。

花蓮縣警局長蔡丁賢說，行政院「新世代反毒策略」中，以「阻絕毒品供應網絡」為重點工作，警方將強力執行查緝毒品犯罪，向上溯源阻斷毒品供給，讓毒品遠離家園，避免民眾受毒品威脅。呼籲民眾多關心朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品，誤觸毒品造成危害，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。

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(中時 )