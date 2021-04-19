立法院長游錫堃自爆立法院內有12處違建引發熱議，北市國民黨議員羅智強痛斥，公部門帶頭違法，北市府若還不處理就是打擊處理違建的決心。（本報資料照片）

立法院長游錫堃自爆立法院內有12處違建引發熱議，北市國民黨議員羅智強19日在工務部門質詢時提到，立院自爆有違建是要透露立法院很可憐、腹地太小，希望外界能讓立院遷建，但北市府卻不敢展現鐵腕，只以立院是1994年以前的既存違建不能拆；羅智強痛斥，公部門帶頭違法，北市府若還不處理就是打擊處理違建的決心。

羅智強表示，立法院自爆合作社是鐵皮加蓋，原本規畫的地下停車場也成了小型印刷工廠，放46台數位印刷機、4台平版印刷機，還有一堆預算書及公報，立法院員工還爆料，以前主管怕出事，在印刷廠放觀音像來保平安，連主管都會怕出事，這樣的違規使用真的安全嗎？

羅智強強調，北市長柯文哲過去曾說「違建」是國恥，游錫堃自已拋出立法院違建問題，是因為想要遷建國會，所以才裝可憐，指立法院腹地很小，連印刷場都只能占用地下停車場；羅智強說，對於是否遷國會沒有意見，但北市府對有違建卻不去處理，這部份讓人無法接受。

對此，北市建管處回應，上周已派員至現場查看，地下停車場確實有違規已開出查處書，要求1個月內恢復原狀，會再到現場複查；至於違建部分，因立院是1994年以前的既存違建，因建管處的處理能量不足，對既存違建只能列管，目前沒有新違建，未構成取締要件，只能每年要求合法化。

羅智強則認為，建管處只會鬼打牆要求立院要合法化，立院違建就是政府帶頭違法，既存違建就不應該包含政府違建；他指出，限期改善截止後，屆時將與建管處一起到立院會勘，建管處則允諾同意。

(中時 )