2021雲林全國中等學校運動會田徑高女組100決賽，花蓮縣花蓮高農張博雅在起跑、步頻等環節都做到位，以11秒70佳績首度在全中運摘金，也改寫高懸26年的大會紀錄。

全中運大會紀錄是26年前由陳淑娟以11秒76創下，直到今天才由記錄創下時都還沒出生的張博雅送入歷史，賽後她笑說：「真的沒有想太多，本來只希望可以破個人生涯最佳，自己也有點想太多，但教練、隊友都鼓勵我，要我把自己的動作做好，可以第一次贏過勁敵張秝羚又締造大會新猷，真的很開心。」

未來大學張博雅將到國立體大繼續學生及運動生涯，接下來目標是10月新北全運會，她補充：「上次參賽只有跑400公尺接力，要跟很多學姐競爭很緊張，應該還是會以跟自己比賽為主來參賽。」

張博雅的教練曹建國補充，之前博雅的步頻較慢，去年全國田徑錦標賽之後開始幫她調整，今天就有踩好步伐，是她做得最好的一次，此外也透過運動醫學團隊協助調整生理期，在全中運之前就結束生理期，才能有好的參賽狀態。

曹建國指出，張博雅有阿美族原住民血統，個性樂觀有點大剌剌的、常掉手機，卻也是心態成熟，有目標又夠自律的選手，今天上午7點就起床主動說要晨操，接下來還要幫她把身體狀態繼續調到最好，才能對成績有所幫助。

(中時 )