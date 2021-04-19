新黨榮譽主席郁慕明辭去榮譽主席，批新黨主席吳成典為選票迎合獨派立場，邀曾與民進黨合作的台北市議員李慶元回黨。李慶元19日強調，今天如果大家合作就變台獨份子，就太沉重了，這個邏輯讓他非常訝異，前台北市長郝龍斌也曾擔任扁政府的環保署長，這樣的話，郝龍斌不就也是台獨份子。

李慶元今午在市議會新黨黨團辦公室，面對郁慕明辭去榮譽主席，李表示，他是國父孫中山的信徒，長期主張以三民主義統一中國，結果卻淪為台獨份子，這個邏輯讓他非常訝異，當年會加入新黨，是被新黨宣言5大訴求、8大主張感召。

他指出，因為新黨在中途理念出現變化而退出新黨，去年吳成典接任後，吳願回到新黨原來當年的訴求與主張，所以他重新回新黨，新黨是真正的民主政黨，相信一個民主政黨不可能允許一個主席做18年以上。

李提到，新黨訴求是允許跨黨並歡迎精神黨員，當年新黨創黨元老有和民進黨人士喝咖啡，大老級的人物在阿扁總統時代擔任環保署長，所以就是這樣的訴求，希望大家共同為國家好，如果這樣做變台獨份子的話，當年的創黨元老、郝龍斌不就也是台獨份子。

李慶元強調，身為無黨籍期間，不論是參選議員或立委，都歡迎各黨派來支持，如果來支持他就變台獨份子，這樣的訴求就說不通，新黨認同孫中山三民主義統一中國的理想，8大主張第1條就是要壯大中華民國，立足台灣把台灣顧好是很重要的，第2是3黨合作一致對外，當年3黨是國民黨、民進黨和新黨，今天如果大家合作就變台獨份子，就太沉重了。

他說，吳成典是真正為了理念不是為選舉，選舉只是為實現理念的工具和過程，盼黨部一起回到創黨訴求理念與主張，新黨未來還是有前途的。

對於郁慕明辭去榮譽主席，李慶元說，尊重也感到遺憾，盼郁慕明了解一下當年創黨宣言的訴求與主張，他回新黨是因為黨的理念符合當年想法，「回來是純粹幫忙別無所求」。

(中時 )