後母比自己的年紀還小該如何面對？一名女網友發文表示自己24歲，爸爸60歲，最近和23歲的小女友登記結婚，也就是後母年紀竟然比自己還小！女網友更爆料二媽ig從來沒發過關於她爸的事情，在外面跟朋友玩得很開還被她撞見，笑稱老爸「眼睛都瞎成這樣了頭綠他也看不到」。女網友神奇遭遇引發網友熱議，紛紛提醒她注意「遺產問題」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己24歲，爸爸外遇和媽媽離婚後，她與媽媽住、弟弟跟爸爸住。兩年前58歲的爸爸交了一個21歲的小女友，小女友「非常非常任性，總是要我爸買這個買那個給她，去兩站捷運站就到了的地方要我爸載，還要我爸出錢讓她跟閨蜜去國外旅行，對連閨蜜的一起出喔」。

最近兩人登記結婚了，女網友去看電影巧遇二媽跟她朋友們，二媽「笑得花枝亂顫的靠在男生朋友旁邊，我一個箭步走過去帶著燦爛笑顏：『嗨二媽妳也來看電影喔？』」，讓二媽與朋友當場露出猙獰與錯愕不解的表情。

原PO表示，二媽ig從來沒發過關於她爸的事情，推測應該是瞞著朋友們交往，不過原PO並不在意，「我是一點也不在意我爸頭頂有沒有綠啦，反正他眼睛都瞎成這樣了頭綠他也看不到」。

文章發出後，網友們紛紛表示想看「爺孫戀」後續，更多人提醒原PO注意「遺產」問題。原PO回應，當初老爸外遇人妻，老媽和他談好交換條件，該得到的保障沒有少拿；此外媽媽是銀行高管，原PO自己在科技業，沒有經濟問題也不稀罕爸爸的臭錢，認為老爸跟二媽是「一個要身體、一個要錢的組合」，她從頭到尾都抱著看笑話的心態。

(中時新聞網)