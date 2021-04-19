台灣居家業界設計奧斯卡的「特力家居盃設計大賽」，今年第九屆吸引各大學院校參賽作品高達601件，再創新高，在歷經17、18兩天決賽激烈競爭，最後由國立臺灣科技大學黃宇瑍、明志科技大學許芳萍及賴謙忱、南臺科技大學蔡明臻及謝季書脫穎而出，分別奪得室內設計組、傢俱設計組及今年新增商品設計組的金牌。

由特力集團旗下中欣實業、特力家居、和樂文化基金會主辦，國立臺灣科技大學建築系、教育部育才平台執行辦公室(國立臺灣科技大學)協辦的「第九屆特力家居盃設計大賽」，不僅報名參賽作品再創新高，且今年參賽同學更展現出他們對「家」的創新想像及對健康生活的多元實踐，讓來自業界專家的評審團對疫後臺灣居家產業的發展能量，更具信心。

特力家居總經理謝有全表示，特力家居盃期許匯集產學界經驗與力量，積極培育與業界接軌的設計人才，因此，凡作品晉級決賽的同學，皆可接受由評審兼任導師為期2個月的個別深入指導；每位導師都是臺灣設計界深具經驗與涵養的專家，他們的貼身輔導有助同學們打開視野、吸取未來職涯發展的養分。

尤其今年競賽主題為「全齡健康宅」，層面含蓋跨世代交流空間及居家生活新指標，在產學充分交流下，激盪出許多新思考與新商機，臺灣居家產業未來後勢可期。

國立臺灣科技大學建築系教授陳彥廷表示，特力家居盃設計大賽每年吸引臺灣年輕優秀創作者一同參賽，被視為臺灣學生最具挑戰性的室內設計比賽，今年三組競爭非常激烈，得獎同學須經過初審、業界導師修改、決賽簡報三個關卡，非常不容易。而為了進一步支持臺灣年輕一代的設計人才及未來的產業發展，謝有全 更宣佈，往後特力家居盃將適度提供模型製作補助，讓有志朝設計發展的青年學子，有更多資源以爭取更多表現的機會，進而走向國際。

(工商 )