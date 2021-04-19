從命理角度來看，住家的風水對家人的運勢有一定的影響，運勢命理網站「知命命理」分析，廚房、浴廁、睡床對居家風水影響最大，家人的健康運、事業運、財運，甚至是夫妻感情都與這3處的風水有關，因此一定要特別注意別觸碰風水禁忌。

▍1.廚房

廚房的風水，會直接影響家中女主人的身體健康、二人婚姻感情是否順利及整體家庭的財運情況。在廚房佈置方面，除了需要注意五行方位、命理八字、顏色喜忌，建議樣式不宜採用開放式，因為廚房主財位，相當於家中的聚寶盆。平時還要保持廚房的清潔及冰箱中食材新鮮充足，有助於家庭和睦、財運興旺。

▍2.浴廁

浴廁是排泄、清潔的重要場所，宜安排在家庭四角通風方便的位置，如果浴廁在住家的中間或是正對睡床，則犯了風水禁忌。浴廁中最重要的風水物件是馬桶和鏡子，除了要注意浴廁門的方向，還要保持鏡子和馬桶的清潔，千萬不能讓浴廁產生異味，浴廁風水好的話，居住的人能夠避免腦部、呼吸道、心血管方面的疾病，還能促進夫妻感情，事業、財運也能跟著興旺起來。

▍3.睡床

睡床的擺放方向最重要，通常建議南北朝向最佳，可順應地球旋轉磁場，提升睡眠品質。其次就是睡床周邊的風水，光線、環境、裝飾及色調都不可犯風水禁忌，像是床頭放鏡子、床頭不靠牆都是風水中的大忌。把睡床風水調節好，可以讓睡眠品質更好，還能促進夫妻感情，有益身心健康，提升整個家庭的運勢。

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(中時新聞網)