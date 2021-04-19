警政署通令各警察機關執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，期間共查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例，共計90件106人，緝獲非法槍枝128隻，刑事局局長黃嘉祿表示，專案期間遏止幫派組織、不法分子擁槍自重，成果豐碩。

刑事局表示，整個專案期間從3月15日期前作業，到專案期間4月14日正式展開，查獲違反槍砲彈刀條例共90件106人，其中有11人，隸屬於竹聯幫天象堂、天道盟濟公會、四海幫、四崁幫以及地方組織。刑事局偵查第一大隊在桃園破獲李嫌改造工廠、偵二隊則在新北查獲改造手槍5枝、散彈槍1把、子彈200發，以及槍枝零組件等改造工具。

警方統計，掃蕩改造槍械場所9處，緝獲128枝非法槍枝，其中有4枝制式槍枝，112枝非制式槍枝、12枝模擬槍，涉槍危險逃犯共3人。

警政署強調，肅槍是治安維護重點工作，將持續強化查緝非法槍械力道，針對涉槍嫌犯將「一個一個抓」、非法槍枝「一枝一枝查」，要求所屬各警局轄區發生的槍擊案件，立即成立專案小組偵辦，務求在最短時間偵破，遏止幫派擁槍危害民眾安全。

(中時 )