歡慶五一勞動節，新竹縣模範勞工表揚頒獎典禮19日在范廚師餐廳登場，縣長楊文科表揚縣級模範勞工、總工會模範勞工、模範外籍勞工等256個單位或個人，肯定他們對經濟發展的貢獻。其中，花王公司新竹廠副理李連慶，獲選全國模範勞工，楊文科稱許李敬業樂群，持續提昇技能的表現，是勞工朋友的表率。

李連慶是花王公司新竹廠生產管理部門副理，他以專業技能和知識，提出創新改善計畫，帶領部門成本控管小組，推動生產效率提昇，獲經濟部節能績優獎的肯定，在職27年期間不斷精進，取得堆高機及勞工安全衛生管理員合格證書、防火管理人等證照，得到新竹縣總工會推薦獲選為全國模範勞工。

楊文科表示，新竹縣勞工有268532人，佔全體縣民的4成6多，勞動參與率61.7％名列全國第2，勞工朋友投入生產建設、默默地在基層第一線的努力付出，讓新竹縣經濟成長亮眼，功不可沒，也兌現競選承諾，致贈55名縣級模範勞工各6000元獎勵金。

楊文科表示，打造勞工友善工作環境，預防職業災害發生，照顧勞工權益，是縣府努力的目標，感謝縣議會支持勞工相關預算，深化勞工教育與職訓方案，他推動的「五支箭」和「十大交通建設」等已全面啟航，並已獲得初步成果，新竹縣失業率全國第二低，未來將更努力營造良好的工商發展環境，讓廠商樂於投資，創造眾多工作機會，吸引全國人才到新竹縣定居謀職，帶動地方發展。

會中並頒獎身心障礙勞工晉用績優單位10名、身障模範勞工1名、模範勞工志工5名、頒發績優調解人1名、109年工會評鑑績優工會優等33家、模範外籍勞工20名及新竹縣總工會模範勞工131名。

(中時 )