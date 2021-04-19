很多人為了自己方便，容易便宜行事，最常見的就是違停、不看交通號誌等等，一名網友在臉書分享照片，一台機車停在路邊，但座椅上貼了一張紙條，仔細一看雖然沒帶情緒字眼，但卻忍不住令人發抖，且該輛機車車牌，也意外成為亮點。

一名網友在臉書社團「新竹爆料公社」上傳兩張照片，地點位於台大醫院生命禮儀大門，只見一台白色外觀的機車、配上紅色座椅墊，停在馬路上黃色網狀線（禁止暫停區Keep Clear）旁邊，座椅上貼著顯眼的紙條，上面寫道「此為往生室專用停車格，請勿任意佔用以免影響公務之運送（往生大德），禮儀公司敬啟」。

騎士亂停被貼紙條(圖片取自/新竹爆料公社)

整張紙條口氣雖然平淡，不過配上紅色字體，加上紙條內容，卻忍不住讓人頭皮發麻，照片曝光後引起熱議，不少網友認為這就是台灣人的日常，隨便亂停不管會不會造成別人麻煩，「擋到往生者出院，內心不會不安嗎」、「所有往生者都在看這台車」。

機車車牌意外成討論話題(圖片取自/新竹爆料公社)

不過也有網友認為，可能機車騎士趕著進醫院，所以沒注意到有設立牌子寫「請勿佔用」，別急著對騎士下定論；而這輛機車車牌，也因為諧音太有趣，被網友狂虧形容車主實在貼切。

(中時新聞網)