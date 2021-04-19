從去年底開始的車用晶片荒出現惡化，韓國現代汽車今（19日）宣布旗下牙山廠因缺料停工，這已是牙山廠1個月內第3度停產，總損失產能恐破萬輛，現代雖強調周三（21日）就能恢復運作，但車用晶片荒持續困擾汽車商。

根據日經新聞報導，現代與旗下起亞在全球排名第5，其中牙山廠占營收比重7%，受到全球半導體元件大缺貨影響，上個月就曾停工5天，產量減少5100輛，上周二度停工2天產量減少2050量，今（19日）宣布三度停產，預計周三就能恢復運作。

現代今（19日）股價下跌了0.43％，野村證券也下修現代第二季的產量預測，比上年同期少4%，分析師Angela Hong表示，「過去第2季是汽車生產最強勁的季節，但我們預計現代會因缺料受到影響，產量與前一季相去不遠。」

儘管目前現代汽車僅牙山暫時停擺，但缺料已出現連鎖反應，現代旗下汽車零件商Hyundai Mobis就因缺料暫停在牙山的生產線，該產線占其收入的3％。

事實上，不只韓國汽車商受半導體缺貨打擊，福斯大陸執行長Stephan Woellenstein近日表示，晶片短缺的狀況在第二季仍不會消退，擔憂接下來的供應狀況受到影響，福斯為大陸最大外資汽車商，原本預估今年銷量能超過400萬輛。

(中時新聞網)