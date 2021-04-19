歐股在上周五收盤創歷史新高後，歐股周一早盤揚升，延續了創紀錄的漲勢；對於企業堅實財報的樂觀信心，抵銷了對全球疫情再起的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數漲1.0點或+0.23%，為443.49點，走在連五個交易日上漲的路途。汽車股表現最好，次為礦業股和旅遊股。

目前法國CAC指數漲0.22%，表現最好；德股和英股皆上漲約在0.06%。

法國最大汽車零組件供應商佛吉亞(Faurecia)上漲1%。在中國強勁成長帶動下，該公司第一季銷售超乎市場預期。

丹麥銀行(Danske Bank)大跌1.7%。荷蘭檢方將丹麥銀行執行長Chris Vogelzang列為荷蘭銀行(ABN Amro)洗錢案的調查對象(Vogelzang曾為荷銀董事成員)，Vogelzang周一宣布辭去執行長職務。

荷蘭銀行大漲3.3%。該銀行周一與荷蘭檢方就洗錢案的控訴達成4.8億歐元(約5.7億美元)和解協議。

(時報資訊)