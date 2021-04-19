印度等國家的新冠肺炎疫情持續升高，令投資人擔心加強防疫措施將打擊經濟活動和原油等商品需求，周一原油價格走跌。

目前美國期油跌0.25%，報每桶62.97美元，上周大漲6.4%。

布蘭特期油目前跌0.34%，報每桶66.54美元，上周收漲6%。

ANZ Research周一出具報告指出，已開發市場的疫苗接種進度可以從其道路交通流量看出，但印度和巴西等新興國家的染疫病例數反彈，已逆轉其復甦態勢。

印度周一公布其新冠狀病毒單日新增病例數創下歷來新高，達到27萬3,810人，累計總病例數突破1,500萬大關，使印度成為全球疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。

目前美國染疫人數超過3,100萬。

周一印度公布染疫死亡人數單日新增1,619人，亦創下歷來新高，累計已有將近18萬人死於這場疫病。

基於防疫考量，香港周日晚間宣布自4月20日起暫時禁止來自印度、巴基斯坦和菲律賓的航班。

根據路透社所做的月度調查，日本企業認為這個全球第三大經濟體將面臨第四波疫情，其中許多公司預期其業務將受到進一步的打擊。

在美國方面，今年油價上揚已經帶動鑽探活動，美國能源公司連續第5周擴充石油和天然氣鑽井平台，為2月來首見。

(時報資訊)