央行前任理事吳聰敏以及現任理事陳旭昇、李怡婷共同出版的「致富的特權」一書，在出版前就話題不斷，出版後更因央行副總裁陳南光的推薦序引發喧然大波。立法院財委會今天也討論，將邀請央行理事陳旭昇、李怡婷以及副總裁陳南光赴立法院備詢。對於「致富的特權」書中言論，立委今天也各有褒貶；肯定的部分包括增強央行獨立性、加強透明度和可究責性，以及貨幣政策決策流程改革等。

目前央行共有15位的理事(含常務理事)和5位的監事。經濟部長和財政部長，長期以來都是央行理事當然成員。針對此，「致富的特權」作者認為：這明顯違反央行獨立性。因為如果政府官員出現在決議貨幣政策的理事會上，意味在有特殊需要時，中央政府官員可左右央行的貨幣政策決策。

但若要深究央行的獨立性，央行「非當然成員」理事的遴選也應納立檢討。據中央銀行法第五條：本行設理事會，置理事十一人至十五人，由行政院報請總統派充之，並指定其中五人至七人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除本行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各一人。除當然理事外，理事任期為五年，期滿得續派連任。

也就是現在央行「非當然成員」理事，是「由行政院報請總統派充之」。而實務的操作上，名單會由央行先擬再報行政院，為了避免行政院打回票，央行會先跟上級溝通。理事的任命也不是由央行決定，央行在施行貨幣政策，又是否可能受到「上層」指派的理事干擾？左右央行的貨幣政策？理事並非央行編制內人員，所以也不支薪，特別是已有本職的當然理事。其餘理事依行政院規定給與車馬費。

所謂央行獨立性，是指中央銀行在履行制定和實施貨幣政策職責時的自主性，如果一個的中央銀行可以「不接受來自政府的指令、亦不必和政府協商，而無條件的擁有自主決定維持或變更現行貨幣政策的權力」，如此該中央銀行就具有充分的獨立性。

如果政府官員出現在決議貨幣政策的理事會上，可能造成左右央行貨幣政策的獨立性；那麼由「由行政院報請總統派充之」的理事難道不會挾持「上意」左右央行的獨立性嗎？財經官員保留在理事會中，參與貨幣政策的決策若需檢討；同樣地，央行「非當然成員」理事的遴選，也應該可以更「透明」和「獨立」。

(時報資訊)