美股屢屢改寫新高，亞洲的東北亞雙雄也成為外資回補重點市場，保德信投信指出，上週國際資金對亞股偏好相當鮮明，台韓東北亞雙雄市場持續獲得資金回補，連續回補週數雙雙來到第三週，南韓市場單週吸金6.79億美元，居亞股之冠，台股同期也獲得0.57億美元資金加持，再加上內資共襄盛舉，推升兩地股市單週分別大漲2.13%與1.81%，成為表現最佳的亞洲股市。

保德信投信表示，回顧今年來亞股漲勢，受惠於半導體產業產能滿載以及原物料漲價題材，以台股大漲16.47%最為強勢，其次是越南股市12.22%，韓股與台股同樣搭著科技股題材，年迄今上漲11.32%表現也不俗，累計這三個市場漲幅都超過雙位數，明顯優於亞洲其他市場。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，在疫苗加速施打、刺激政策挹注的效果開始發酵，美國民眾顯著增加用餐、購物支出，帶動零售銷售大幅成長9.8%，遠優於預期，反映在需求面上，美國3月CPI較前月上升0.6%，創8年半來最大月增幅，核心CPI增幅也略高於預期，另外，初領失業金人數顯示就業狀況好轉，聯準會褐皮書再次為經濟動能背書，多方氣勢如虹，激勵美股再創新高，帶動國際資金回流亞股，特別是與美歐景氣高度連動的台韓市場。

在企業財報方面，葉家榮說明，銀行股高盛和摩根大通首季財報雙雙創下新高，高盛營收大增47%，改寫10多年來新高，摩根大通獲利則高達143億美元，金額約為去年同期的5倍左右；整體來看，財報利多支撐市場資金對風險性資產的偏好，且近期市場對利率敏感度明顯降溫，都將有利於全球股市的短線動能，而亞股又是首要受惠市場。

相較之下，陸股仍處於整理階段，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，儘管經濟及企業獲利穩健，市場仍擔心流動性趨緊的估值修正壓力，預估短期滬深300指數仍將於5000點左右區間震盪，待市場情緒消化之後A股將回歸基本面的上漲行情。值得留意的是，根據統計，截至上週五，A股共有逾52%企業進行第一季業績預告，其中有高達75%企業的業績預期成長，預期這些亮眼的業績成長將對市場形成正向挹注。

(時報資訊)