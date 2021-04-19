台中市「110年大專院校公部門暑期工讀計畫」，今年度擴大名額增加50人到320人，從7月1日至8月31日月薪為24K。市議員邱素貞19日說，去年工讀每月可到27.8K，今年卻「減薪」3700元。勞工局長張大春指出，今年改月薪可工讀到2個月共領4萬8000元，比去年領更多。

台中市議會第3屆第5次定期會20日開議，市府新任勞工局長張大春，19日專程拜訪市議員邱素貞，就勞工相關業務進行說明與溝通，並爭取支持。

邱素貞指出，市府辦理暑期工讀計畫，深受用人單位、工讀生及家長肯定，每年都吸引許多大專院校學生報名，去年提供270個名額大家搶破頭，希望能夠擴大辦理，以提升台中市大專青年學生職涯發展競爭力，協助未來畢業即可馬上就業。

邱素貞表示，台中市今年公部門暑期工讀月薪為2萬4000元，但去年每月最高可領2萬7808元並享勞、健保，如今月薪少了近4000元；對於學生家庭生活影響甚巨，希望勞工局除爭取名額外，也應積極爭取調整月薪重視學子工讀權益。

張大春說，勞工局每年極力爭取公部門暑期工讀職缺，提供在地學子就近體驗公共事務的機會，今年增額共可提供320個工讀機會，這是勞動部補助經費辦理。去年勞動部採時薪，今年改月薪，可工讀到2個月共可領4萬8000元；去年工讀時間只有7周，今年工讀領的錢比去年多。

勞工局強調，工讀期間為7月1日至8月31日，月薪為2萬4000元，歡迎設籍台中對公共服務有興趣的大專在學青年朋友踴躍報名。

(中時 )