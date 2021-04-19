香港資深男星徐錦江拍過不少經典電影和三級片，他擁有「鰲拜專業戶」和「三級片祖師爺」的稱號，隨著徐錦江近年的作品減少，淡出螢光幕的徐錦江朝著他熱愛的藝術創作發展，現年59歲的徐錦江成了一位藝術家，成立個人藝文工作室，他的21歲兒子也在日前曝光了，擁有高顏值的他相當帥氣。

徐錦江在電影《鹿鼎記》飾演鰲拜一角最廣為人知，他強悍又兇狠的模樣留給觀眾深刻印象，也讓徐錦江擁有「鰲拜專業戶」的美名，徐錦江認為，身為演員應該要有多面向，不應侷限同一方面演出，因此，徐錦江也曾拍過三級片，例如《色情男女》、《玉蒲團》系列等片，徐錦江還被封為「三級片祖師爺」。

徐錦江雖然近年淡出螢光幕，不過畢業於廣州美術學院的徐錦江，近年則朝他喜愛的藝術創作發展，畫畫、雕塑等都有涉略，徐錦江還成立個人工作室和藝術中心，徐錦江創作的作品還有在巴黎大皇宮美術館展出，其中，59歲的徐錦江保養有術，不僅維持健壯、修長的身材，以及白皙膚質，徐錦江相當凍齡，絲毫沒有讓歲月留下痕跡。

徐錦江近年積極朝他熱愛的藝術領域發展。（圖／取材自徐錦江微博）

在徐錦江的微博還可以看到他的畫作、展覽等等，徐錦江還曾發文寫下：「生活藝術化，藝術生活化」，可見他對藝術的喜愛，而徐錦江雖然淡出螢光幕，不過他的21歲兒子徐菲則繼承爸爸的表演細胞，父子在前年曾一起登上綜藝節目《一路成年》，徐菲身材高壯、一張濃眉大眼相當帥氣，而徐菲也在今年2月推出個人單曲《大鬧一場》，演藝表現備受期待。

徐錦江兒子徐菲（左二）相當帥氣有型。（圖／取材自徐錦江微博）

(中時新聞網)