交通部19日舉辦交通部長林佳龍(右)歡送會，政次王國材致贈禮物(簡立欣攝)

林佳龍向大家致意。（趙雙傑攝）

4月2日台鐵太魯閣號重大事故，交通部長林佳龍為此辭職下台，19日是林佳龍任內最後一日，他清晨搭乘台鐵太魯閣號事故地點東正線搶修後首班列車，下午3點便參與交通部為他舉辦的歡送會。政務次長王國材致致詞表示，一開始很擔心林佳龍難搞，後來才發現林佳龍是大暖男。歡送會場面溫馨。

王國材在交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中以及交通部政務次長陳彥伯後講話，王國材開玩笑表示，原本秘書處有準備一個講稿，結果被另外兩位講掉了，可能三個次長的講稿差不多，所以他就分享他個人對林佳龍的相處點滴。

王國材說，兩年多前，林佳龍上台後第一個打電話給他，要他留任。當時王國材還想說「不知道這個人是不是好逗陣（相處）」，兩年下來發現林佳龍是超級大暖男。他昨天在家看電視節目做林佳龍專輯，才發現林在各個領域都是活力滿滿，充滿能量，上任後所有的周末六日都是衝第一線，王國材還笑說因此自己這一兩年得到一些空閒，一直在爬山。

王國材說，以人為本也是林佳龍的強項，這是他想學但不見得學得起來的地方。像如果有民眾寫信到交通部，以前交通部作法就是存查，林佳龍卻會交給底下辦理；又例如現在交通部有個群組有500多人，裡頭有人問問題，林佳龍常常親自回答，非常接地氣，值得交通部同仁學習。

王國材說，林佳龍更重要是尊重專業：「我們兩個的分工是，他運籌帷幄，我站第一線去跟媒體說明，有人說我是鋼鐵人，其實真正的鋼鐵人在我後面。」王國材說幾次事件像是UBER合法化、華航罷工都是這樣。

王國材表示，交通部的工作內容其實很無趣生硬，但是林佳龍注入人文色彩，比如生態環境、國際觀、產業、美學，讓交通更加精采。他也感性表示，今天歡送部長，不是他原先預想到的；他一直以為應該是林佳龍做到一個階段高升了，大家再歡送他。但是這次的事件也讓大家看到林佳龍處理事件的溫度，雖然說這次事故死傷慘重，但是民眾的不滿比較少。

王國材並表示，雖然是結束，但也是開始，他送給林佳龍八個字：「緣起緣滅，隨緣自在」，希望林佳龍在下一個階段自在發揮，更加精采，並感謝林佳龍這兩年對交通部的貢獻。

(旺報 )