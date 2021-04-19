三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩，涉嫌疫情期間勾結承包三總照服員、護理佐理員廠商「惠明」公司負責人楊玉杰侵吞5萬多片防疫口罩，轉賣照服員獲利25萬元，另查出「惠明」公司未依法將照服員、護理佐理員納勞健保， 卻偽造文件，避免罰款350多萬元，台北地檢署19日指揮廉政署搜索11處地點，依涉嫌人身分約談黃、楊及惠明公司員工6人。

檢廉獲報，指國防部因三軍總醫院的護理佐理員、照顧服務員人力需求，指派黃晶瑩負責「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案，2017至2019年均由惠明公司得標。

依規定，惠明公司負責人楊玉杰應為在三總擔任護理佐理員、照顧服務員的員工加入勞健保並提供佐證資料，若未投保，每人次罰款500元。楊為減少經營成本，未依規定為惠明公司聘僱員工投保勞工保險或中斷未續保，卻指示惠明員工影印變造公司網路投保報表，向三總偽稱員工均有投保，總計2017年至2019年變造共計600餘筆，違約派遣護佐當班共計7000餘班次，讓惠明公司免受罰350餘萬元。

另針對新冠疫情爆發後，台北市衛生局發放一般醫用及外科口罩予三軍總醫院，結果黃員及惠明公司楊姓負責人，明知防疫口罩是無償提供該公司派至三總的護佐及照服員，卻自去年3月起至12月，由楊姓負責人將以惠明公司名義領用醫療口罩約5萬餘片侵吞入己，並指示惠明公司派駐於三軍總醫院照護員辦公室的雍姓領班等人，以一片5元價格販售自家公司照服員，獲利25萬元。

(中時 )