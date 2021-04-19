歌手采子(謝采紋)在「全明星運動會」第二季中，爆出介入閨蜜荳荳(何子妍)與何孟遠的感情，鹹濕對話曝光，重創原本清純形象。事後又被證實和老闆邱鋒澤已經交往近一年半，火速遭到公司「原音兄弟」解約。采子與何孟遠瞬間成為眾矢之的，前後在社群上發表道歉聲明，並宣布退出全明星運動會。但回顧2月25日全明星記者會當天，采子被問到對自己未來的期許，她的回答似乎早已隱藏玄機。

2月25日記者會當天，由於當時爆出江宏傑與福原愛婚變事件，眾人目光焦點皆在江宏傑身上，豈料當時何孟遠與采子就已暗中往來密切，甚至兩人一前一後站在台上，還有不少眼神互動。記者會中主持人詢問采子對未來的期許，她曾表示「其實大家都是藝人，我自己心裡是覺得，做什麼就要有什麼的樣子。」除此之外她更語帶玄機表示：「這不像是一個通告，跟我以往上通告都不一樣，我並不是通告結束就各自回家，而是我們還要用很多多餘的時間再聚在一起。」如今看起來像是在隔空喊話，強調私下的聚會全因節目的正當性。她也提到「每個人她都有自己很厲害的地方，所以我們應該要讓每個人都凸顯自己最厲害的地方，然後一起進步，很像一個家庭。」期待靠著節目闖出好成績。諷刺的是，如今的劈腿消息，才是讓兩人一夕爆紅的關鍵。

其中「並不是通告結束就各自回家，還要用很多多餘的時間聚在一起」這段話，也被網友重新檢視，表面上看似大家感情要好，所以都會聚在一起。然而劈腿事件爆發之後，不得不讓人聯想，這「多餘的時間」實際上是用來與何孟遠相處的最佳理由。

(中時新聞網)