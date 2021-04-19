誰不想嫁給高富帥，過著幸福快樂的日子？但現實生活往往不如預期，女星林秀芳曾有過一段婚姻，嫁給富豪尪，在非洲過著豪門夫人的生活，不料最終成為一場惡夢，她近日上節目談到這段婚姻，吐露婚後老公對她反差對待，還將2千坪豪宅變成極樂後宮，讓她受盡折磨，最終選擇離婚，如今想來還是覺得「好可怕」。

林秀芳上《單身行不行》節目，談過去那段婚姻，表示原本是將前夫當哥兒們看待，直到5年後某天，到非洲發展有成的男方，邀她到家鄉非洲玩，兩人開心度過幾天後，男方突然開口：「想不想當我的新娘子？」，而當時該國剛跟台灣有邦交，大使館的人知道後，也鼓吹她答應結婚，還說：「這國家剛跟我們恢復邦交，你們會是第一對台灣人在這邊結婚的」，林秀芳就在回台前5天，在大使見證下結婚了。

婚後林秀芳開始了空中飛人的生活，直到最後一次要回非洲前夕，她發現了老公的豪宅裡有狀況，住進兩個大陸女子，但老公跟她解釋，說只是讓她們幫忙工作，不然她們無法在非洲合法居留，兩個女生一個住樓上、一個住樓下，樓上的妹子還天天陪他上下班，林秀芳卻無從反擊，更慘的是，她明顯感受到每次回非洲，老公對她越發冷淡，她跟好友包翠英吐露此事，被說根本是「不要你、不養你、不理你、不放你、沒有性生活」。

林秀芳認為這段關係於精神及肉體上都是空虛的「好可怕」，且前夫一毛錢都不給她，家裡金庫也沒錢，她等同被困在2千坪豪宅中，猜測前夫是要用這種方式逼走她，她在那之後回台，一度想不開，含了毒藥在嘴裡「我吞不下去，我也吐不出來」，最終即便是前公公出面趕走那兩個妹子，老公沒心了也沒用，因此心死離婚。

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