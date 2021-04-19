海外資產是高資產人士財富配置的區塊之一，但近期海外資產面臨許多稅務法令及環境變動的挑戰。為此，資誠聯合會計師事務所與中華產業國際租稅學會19日共同舉辦「後資金回台專法時代 海外稅務與傳承」研討會，提出2021年高資產人士必須關注的海外資產議題與可能應對方式，包含海外資金匯回國內方式的評估、台灣與全球反避稅新規的應對，以及海外資產傳承的方式等。

台北國稅局局長宋秀玲進行專題演講時指出，財政部已於108年放寬資金回流渠道，先後提供資金回台稅務專屬個案諮詢服務及為期兩年的境外資金專法。目前已吸引超過2,300億資金匯回，而資金專法將於今年8月14日落日，建議台商把握時間，評估匯回需求，選出最適合自己的回台方式。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，過去「資產停泊海外就可以解決台灣稅務議題」的舊思維，在國際反避稅措施陸續施行後必須改觀，選擇保留資產在海外的台商，應積極處理後續海外資產衍生的反避稅措施（如受控外國公司CFC），必須提前考量最快可能2022年上路的CFC所帶來的重大衝擊。

CFC實施後，國稅局將對利用海外公司來遞延海外所得課稅的台灣個人跟公司，提前於該筆所得發生時，對該台灣個人或公司課稅，建議有類似架構者必須做好準備。

資誠稅務諮詢顧問公司董事鄭策允指出，企業與個人除了必須面對反避稅措施，也應積極因應海外資產的傳承議題。海外資產在傳承的過程中，要面對的議題與複雜度更甚於國內資產，例如民法應繼分與特留分、夫妻剩餘財產差額分配請求權等議題，在海外資產傳承也須注意。

(工商 )