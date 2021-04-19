資深女星應采靈23歲奉子成婚，帶球嫁演員老公徐明，夫妻倆走過失去長女的痛，相知相惜39個年頭，但她近日上節目表示對老公沒有愛情的感覺，彼此的關係比較像室友。

應采靈最近受邀錄製節目《單身行不行》，被問到對老公還有沒有愛，她直接舉否定的牌子，坦言：「因為結婚久了就是家人，是家人的感情，但是愛情真的就是沒有。」應采靈透露會在事業起飛時果斷結婚，一方面是拍戲很累，一方面是想逃離管很嚴的原生家庭，想不到嫁給徐明又被管死死，有時吵架時丈夫還會大吼：「不然我們離婚好了！妳回妳媽媽家去」讓應采靈很受傷，但為了兩個女兒，只好在婚姻中忍耐。

夫妻倆更在17年前因痛失大女兒徐子婷分居一陣子，應采靈表示徐明是催眠師，治療眾多憂鬱症的病人，卻沒能救回自己的女兒，內心感到十分衝擊，便在家中戒酒澆愁，把老婆和其妹妹當出氣筒，但當時應采靈也還沒走出喪女之痛，一怒之下離家出走，夫妻關係陷入緊張。3年過去了，應采靈終於能敞開心胸聊到大女兒，不再責怪她輕生；神奇的是，隔天凌晨女兒就來入夢，報平安：「媽媽我很好」，讓應采靈欣慰不已，因此看淡生死，本來打算把自己的骨灰丟到臭水溝、也不需要告別式，現在考慮花葬或樹葬。

結婚39年，應采靈領悟到夫妻不必交心，只要稍微聊一下現況就好，被主持人詢問為何不乾脆離婚？應采靈微笑地說：「我覺得現在這種關係很好，因為我可以做我自己想要的工作，我是過得開心，我很自我，所以那張紙不重要。」

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【單身行不行】應采靈失去女兒讓夫妻關係降至冰點？

(中時新聞網)