陸美爭取本土半導體供應鏈建立，拜登政府日前找來英特爾、台積電以及三星電子召開半導體峰會，協調這些晶片製造技術領導者在美投資相關議題。然而，三星被夾在陸美之間，主要是包括三星、SK海力士在陸有龐大的記憶體生產鏈，甚至遭點名不能供貨深紫外光(DUV)曝光設備，最新消息指出，南韓政府將祭出大幅降稅措施，保住南韓半導體產業的優勢。

據BusinessKorea先前報導，三星在大陸西安市設有2座生產6代3D V-NAND產品的工廠，而SK海力士同樣於大陸無錫市設有2座生產DRAM晶片的工廠，生產晶片都依賴DUV機台，今年預計會繼續增加相關設備，只是在美國人工智能安全委員會（NSCAI）點名下，禁止向大陸出口DUV機台，三星與SK海力士預計也會受到衝擊。

至於南韓先驅報、Pulse等韓媒綜合報導，南韓政府準備大幅減稅，維持南韓半導體業者在該產業的優勢。南韓總統文在寅日前指出，半導體產業是該國核心戰略產業，是南韓現在與未來經濟指望，必須繼續領導半導體供應鏈。文在寅表示，政府將提供所有協助，讓南韓可以繼續維持半導體產業領先地位，並擴大與其他國家的差距。半導體產業占南韓出口約5分之1。

美國去年6月發布「美國晶片製造法案」(Chips for America Act)，業者採購半導體生產設備將有40%稅務優惠，南韓也打算擬定類似法案。目前三星與SK海力士投資研發晶片，卻只有0~2%的稅務優惠，南韓副總理洪楠基上周表示，將把晶片研發的稅務優惠將大幅提高至20%~30%，小企業更可望達40%。

報導指出，除了減稅措施，還打算補強半導體產業長期人才短缺問題，由於南韓政府一開始聲稱沒有針對特定產業的補助前例，但在各國採取保護主義，利用大量補貼吸引半導體業者，讓南韓政府重新思考問題。

(中時新聞網)