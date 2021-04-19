2021雲林全國中等學校運動會田徑場今天「女力爆發」就在高女組100公尺短跑花蓮縣花蓮高農張博雅創下新的大會紀錄後，高女組400公尺地主雲林縣麥寮高中楊睿萱也以54秒33改寫大會紀錄，已經申請好美國大學獎學金的她，也準備好赴美挑戰下一個人生目標。

楊睿萱將徐珮菁在1992年全中運寫下的54秒56大會紀錄，賽後她表示，從昨天預賽狀況就不錯，一直希望成績可以到53秒，但距離這個數字還要再多加油，「這是我最後一次全中運，又由家鄉雲林主辦，很多地主運動員都會緊張，但我反而更輕鬆，是只知道成績不錯，沒預期破大會，所以有點驚訝創下大會紀錄。」

從國中開始，楊睿萱就有出國深造的夢想，也很有行動力地透過教練介紹美國華盛頓州立大學給她，她很有行動力地申請獎學金，雖然有點緊張即將隻身出國生活，但也很嚮往國外的生活，「我沒有去過美國，只跟家人去過澳洲，覺得這些國家街道乾淨、建築漂亮、講英文的人感覺很厲害，所以很想去試試，看著朋友在美國生活的照片也很覺得好像很充實，但也有點擔心自己學業跟不上。」

楊睿萱透露，因為早就有出國夢，所以很早就學習英文，目前因為要上課、訓練，只能一周安排4天晚上、每次1秒時由兩位家教老師加強語言能力。

(中時 )