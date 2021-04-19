LINE集團今年預計在台招募近百位研發工程師與實習工程師，並將首度招募LINE CLOVA在地化與中文化人工智慧工程師。

LINE宣布，將於今（2021）年5月22日舉辦LINE Developers Recruitment Day招募活動，邀請優秀、熱血之研發工程師報名參與。此外，LINE TECH FRESH實習計畫也將於今年7月開跑，實習生將可以與頂尖工程團隊一同負責一流專案。

針對今年的招募需求，LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，LINE與Z Holdings整併後，LINE會專注發展四大領域：電商、在地垂直業務、金融科技、公共服務。在技術發展策略上，會投資更多人力人才在發展AI相關技術上。

5月22日舉辦的第三屆LINE Developers Recruitment Day，為一年一度的開發者招募說明會，當日包含集團中的LINE與LINE Pay開發團隊主管都將一同與現場與會之開發者分享相關的職缺，LINE今年預計招募近百位研發工程師與實習工程師，其中包含研發工程、資料工程、Frontend及QA團隊等職缺。

此外，去年底於LINE TECHPULSE 2020年度開發者大會上宣布，將於台灣落地深耕的LINE CLOVA在地化與中文化人工智慧技術，將於今年開始招募開發人才，期望AI好手加入團隊，一同為台灣用戶打造出「友善的AI」。

此外，LINE台灣工程團隊持續舉辦社群聚會與校園活動，分別於今年三、四月在台灣大學、清華大學舉辦Meetup技術分享社群聚會，吸引逾上百位參與者。

(工商 )