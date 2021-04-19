蚵舉狀元第四代

【旅遊經 編輯部報導】

說到新竹大家一定會想起新竹米粉，而新竹的經典風味，包括：米粉、油飯、蚵仔，從《IN新竹》第9期中，插畫家李靚彤以粉嫩色系為春季號彩繪出新氣象，並帶出主題－新竹市傳承三代以上且歷久彌新的「味道產業」，一起探索傳統產業是如何在保持原味下持續不斷的創新改進。

因為科學園區的關係新竹市充斥著來自四面八方的異鄉人，新竹歷史悠久，除了上一期介紹的道地異國料理外其實有許多百年老店，這些傳統老店不僅是歷史的見證，也是成為「新竹人」的證明。

豐谷油飯之下午茶及甜米糕

豐谷油飯二代顏川鈞先生

內容包括：「豐谷油飯」、「蚵舉狀元」和「老鍋米粉」這三家都經過三代以上傳承的老店，在保留了傳統的味道之外推陳出新，豐谷油飯第二代顏川鈞老闆在延續一代建立起的彌月禮盒商業模式下，自原本的古早味加入中藥增加油飯的口味層次，近日甚至轉型成竹科最愛的下午茶。

蚵舉狀元第三代張小華先生

「蚵舉狀元」則是由北部最早的帶殼蚵仔賣家第三代張小華老闆傳承予第四代兄弟檔，並將香山蚵發展出不同的創意料理，讓新竹蚵產業重新出發。

老鍋米粉郭淵源先生

老鍋米粉

「老鍋米粉」除了打入連鎖超市等通路外，郭淵源老闆也使得傳統米粉產業搖身一變成為米粉體驗莊園，讓大家在認識米粉演變過程的同時，也可以參加米製品相關的體驗活動，米粉甚至華麗轉身成為隨時可吃的零食，口感一流深受年輕一輩的歡迎。

外星人餐具

外星人餐具老闆邱俊仁先生

另外這一期也發現另一家新竹市的隱形冠軍－「外星人餐具」，這裡可以說是全台餐飲業者的夢幻遊樂場，外星人除了代理許多獨家品牌，店內各國料理風格、各種功能的餐具甚至是客製化商品皆能一網打盡，各地相關人士都會來此尋找靈感。

產業發展處表示，《IN新竹》第9期中，除了專題報導及持續發掘在地隱形冠軍外，創業大哉問則是邀請到了勝山家酒餚料理和大家分享創業歷程，其他尚有放大特寫、市場大調查、新竹市新鮮事等單元。

產發處指出，《IN新竹》產業季刊於誠品書店，以及金石堂與博客來網路書店均有販售，往後IN新竹將持續公開募集新竹市的新店家、新服務跟新產品，大家可以踴躍投稿。

圖片：新竹市政府

(中時新聞網)