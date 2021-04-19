韓流讓韓國觀光更加光亮

【旅遊經 洪書瑱報導】

在疫情肆虐前，因為韓劇、Ｋ-POP等因素影響，形成一股襲捲全球的韓流旋風，也帶動許多國際民眾前往韓國旅遊，卻因為2020肺炎全球，國境無法輕易開啟的時局下，尚未能前往韓國旅遊，但台灣民眾對於韓國的喜愛沒有退燒！2020年推出的《機智的醫生生活》、《雖然是精神病但沒關係》等多部韓劇依然在台灣掀起韓式熱潮。韓國觀光公社為了讓台灣民眾在後疫情時代依然對韓國旅遊保持熱度及關心，特別於日前(17日)舉辦【韓流文化饗宴】，活動內容涵括了Ｋ-POP、Ｋ-Drama、Ｋ-Movie等元素，並首度將舉辦地點移師MUVIE CINEMAS威秀影城。

韓流文化饗宴(圖：韓國觀光公社提供)

韓流文化饗宴(圖：韓國觀光公社提供)

韓流文化饗宴(圖：韓國觀光公社提供)

【韓流文化饗宴】一開放網路報名便湧入上千位報名者參與，近四百位幸運的民眾共襄盛舉，講座也是韓國觀光公社歷年舉辦的規模之最！現場民眾反應熱烈覺得自己真的很幸運，對於透過講座與電影結合的宣傳方式感到新鮮，在不能旅遊的當下，藉由活動回憶起在韓國旅遊的日子，希望韓國觀光公社能多舉辦類似活動！

李昂霖Eric予現場與大家分享韓劇與韓國觀光景點（攝影：洪書瑱）

《The King:永遠的君主》釜山的九頭山竹林(圖：韓國觀光公社提供)

《 屍戰朝鮮 》的抱川鴿子囊瀑布(圖：韓國觀光公社提供)

《 屍戰朝鮮 》的黃梅山(圖：韓國觀光公社提供)

《仁哲皇后》扶餘宮南池(圖：韓國觀光公社提供)

《仁哲皇后》安東屏山書院(圖：韓國觀光公社提供)

《雖然是精神病但沒關係》小金山吊橋(圖：韓國觀光公社提供)

講座入場前進行了2020~21韓劇人氣票選活動，投下自己神聖的一票，活動一開始演講內容由民眾親自決定，由旅遊作家「艾瑞克-李昂霖Eric」與大家分享，依票選結果影視劇中拍攝景點與旅遊景點的介紹，其《The King:永遠的君主》槐山文光水庫的銀杏大道、釜山的九頭山竹林；《 屍戰朝鮮 》的抱川鴿子囊瀑布、山清的黃梅山；《仁哲皇后》扶餘宮南池與安東屏山書院；《雖然是精神病但沒關係》的小金山吊橋，甚至包括最新電影由孔劉、朴寶劍主演韓國科幻動作電影《永生戰》中其中場景，人氣景點，以及日出聖地──浦項，而浦項還有最近景點「二加里錨展望台》等！短短二十分鐘介紹，從中不難發現韓國觀光發展與韓國觀光旅遊，也有密不可分的關聯！

緊接參與的民眾透過TITAN廳的巨幅螢幕讓萬眾矚目的兩大男神「孔劉」、「朴寶劍」主演的科幻動作電影「永生戰」！民眾可在上映首周末就免費欣賞強檔電影《永生戰》之外，活動現場也架設韓劇《The King：永遠的君主》、《德魯納酒店》、《梨泰院Class》大型劇照背板供民眾拍照留念，亦可參加台北支社指定SNS任務，隨機抽韓國觀光公社吉祥物「KINGDOM FRIENDS」虎宗、武熊、鵲尼迷你娃娃吊飾。

《永生戰》中永生人「朴寶劍」愛上這一碗泡麵_「辣牛肉湯麵」（有換包裝)(攝影：洪書瑱）而且韓國觀光公社還提供給每位參與民眾一碗泡麵，這一碗泡麵能讓觀眾也能感受到電影《永生戰》中永生人「朴寶劍」為什麼愛上，他究竟是什麼滋味呢？孔劉及朴寶劍的影迷請注意，這一碗麵就是韓國「辣牛肉湯麵」，另外，韓國觀光公社也提供了與Netflix攜手推出的「EXPLORE KOREA」指南作為伴手禮，此指南由Netflix原創作品依主題介紹夢幻的韓國之旅，除了本場活動介紹的《屍戰朝鮮》劇中拍攝地外，更替大家解開朝鮮時代王室的神秘面紗。

韓國觀光公社表示，今後還會陸續推出韓國旅遊推廣活動，如近期舉行「我是韓國通2.0」活動，對韓國各方面精通的小能手，不妨參與，只要完成第一階段海選測驗，皆有機會抽中7-11咖啡券(600名) ，複賽將於「韓國觀光慶典」高雄場（6/12-14）、台北場（6/26-27）進行，進入最終決賽可帶走大獎！台北支社相關活動訊息可至活動粉絲頁(https://www.facebook.com/freeatkorea)。

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示，韓流文化一直扮演著我們在推廣韓國觀光中不可或缺的重要角色，期盼在疫情過後，台灣民眾能將韓國設為首發旅遊目的地，且將劇中拍攝景點列入往後的旅遊規劃！

(中時新聞網)