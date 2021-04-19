有不少內行人跳出解答，表示會在大理石上貼上象棋貼紙，主要是師傅要拿來調整安裝石材高度跟左右縫。(圖取自爆系知識家)

一名女網友昨(17日)在臉書上發問，她在大理石上看到師傅貼了仕、將、車、馬的四色牌，讓她好奇若是固定用為何不用一般的紙就好，貼文發出後就有內行人解答，「主要拿來調整安裝石材高度跟左右縫，2張四色牌剛好是一米釐」，還有網友幽默回應，「師傅薪水都靠四色牌」。

原PO在臉書社團爆系知識家上發問，她在裝潢的大理石材上看到師傅各貼了仕、將、車、馬等等的象棋貼紙，讓她好奇是否有特別用意，但又相當疑惑若單純是為了要固定，為什麼不用一般的紙張材質就好。

貼文發出後引起討論，不少人隨即認出這是四色牌，有人開玩笑回應，「四色牌即興創作～」、「白的封條，黃的符咒，綠的貪腐，淺的清廉。、「四色牌方便攜帶，而且可以四人以上、百人也可以同時玩的娛樂工具」、「四色牌玩了幾次就會換新的，舊的拿來利用很環保啊」、「應該只是多點造型而已！」、「等等打牌要贏的概念嗎？」

另外，有不少內行人跳出來解答，「大理石安裝師傅的工具箱裡面都有四色牌，主要拿來調整安裝石材高度跟左右縫，2張四色牌剛好是一米釐」、「固定跟墊縫隙用，專業安裝石材的都會用這個當墊片，因為方便取得且尺寸很符合」、「早期是用撲克牌，可是要裁切大小很麻煩，後來改用四色牌，大小剛剛好，聽老師傅說的，我是做相關產業的」、「便宜、取得容易，厚度跟韌度夠，再來就是師父們下班打牌，那些只是廢物利用而已，哈哈」。

(中時新聞網)