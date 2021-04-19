每個人都希望能遇到真愛來體會戀愛的美好，不過事實上，很多人要嘛完全沒有桃花，要嘛爛桃花居多。搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、處女座以及射手座的人爛桃花永遠比正桃花多，加上眼光偏高，因此很難脫單。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座的性格溫和好相處，總是給人一種非常適合一起過日子的感覺，因此不少人看到巨蟹座就會化身財狼虎豹，不僅會積極傳達好感，更會直接撲向他們，但是巨蟹座的眼光其實很高，對他們來說，人緣太好也很苦惱，會覺得這些都是爛桃花。

▍2. 處女座

處女座對於異性的要求非常高，很多在一般人眼中條件還蠻不錯的人，他們都看不上眼，只要不是他們喜歡的人，都會被歸類為爛桃花，他們也不喜歡自不量力的追求者，對他們來說都是騷擾。正因如此，他們的爛桃花總比正桃花多。

▍3. 射手座

射手座完全不懂得拒絕別人，因此爛桃花總是很多，儘管對對方一點興趣都沒有，但是當別人在跟他們表白的時候，射手座會認為「被喜歡」是莫大的榮幸，不能太直接拒絕，否則會讓對方傷心，但正是他們的猶豫不決，常常會讓他人抱著希望。

(中時新聞網)