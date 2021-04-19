旱象嚴重，不只民生用水受限，工業用水也吃緊，獲「綠色工廠標章」的台積電，如何因應缺水危機？台中市西屯國小探訪中科廠商台積電，見識水管理透過雨水回收槽來做水循環再利用，上了一堂發揮綠色製造力量的珍貴課程。

西屯國小為學童安排戶外綠能之旅，參訪晶圓代工龍頭台積電，讓這群綠能小尖兵對再生能源的發電原理有初步認識及培養綠能意識。

帶領資優方案課程的老師陳秉均表示，一開始從教導學生發想綠能創意組裝積木動力車，利用太陽能板轉動齒輪動力，讓車子行走，到電動車、綠能產業的認識等，學生深入了解再生能源與生態關懷。

台積電秉持企業成長與生態環境共存共榮的信念，發揮綠色製造的力量，將綠色管理融入日常營運，在廠區內就可以走訪太陽光能、水循環、生態多樣系統等，是實踐綠能教育的最佳場域。

台中市西屯國小參訪晶圓代工龍頭台積電，綠能小尖兵對再生能源的發電原理有初步認識及培養綠能意識。（盧金足攝）

參與課程規畫的老師許尹濃指出，台積電在工廠裡養了一座森林，孩子們參觀綠能教育園區大開眼界，讓學生了解綠色企業因應氣候變遷所採取的緊急措施。

在能源管理方面，透過太陽能板蓄電發電；而水管理是透過雨水回收槽來做水循環再利用；最後為降低空氣汙染，則是蓋一座複合性生態綠牆，號稱是廠房的空氣清淨器。

學生表示，園區內印象最深刻的就是昆蟲旅館，用木頭殘枝和木碎屑打造五星級昆蟲的家，觀察到雞母蟲、獨角仙、各類甲蟲等多樣性生物，在生態池與生態河道上有許多蝌蚪、白鷺鷥，還看到五色鳥停駐枝頭上，想不到這裡是工廠。

「看到太陽能板發電系統，產生零碳再生能源」，學生說，未來也想開發更多再生能源，研發太陽能光電車，減少碳排放量，為守護地球盡一份心力。

還有學生觀察到生態擋土牆種植各類植物，比起一般水泥牆，可以達到環保效果又兼顧美觀，還有可食地景，栽種可以吃的植物，也能以美化環境。

西屯國小校長蘇仁彥表示，資優教育的養成，不只注重學科素養，也要具備人文、生態關懷，透過關注世界議題、保護地球生態環境探討，綠色企業的實地參訪，讓學生學習保護生態系統的永續使用，再生能源的永續發展，扎根綠能環保意識。

(中時 )