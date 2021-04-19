2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽18日在台北田徑場上演傳統好戲，台灣電力開賽7分鐘就在陳昭安助威下，以1比0力克老對手北市大同，但由於同日南市台鋼以3比1勝展逸天行者，與台電積分都為7，淨勝球也一樣是3，不過台鋼3場比賽取得5次進球，壓過台電的3球，因此登上積分排行榜第一的席次。

陳昭安第7分鐘右翼帶球，在禁區前起腳射門，大同門將施信安攔到球，但球被撥進門內，台電終場就這1球定勝負，大同傷停時刻兩度破門機會沒能拿下，最終吞下敗仗。

強木在表示，台電是一支精神與士氣都很好的球隊，雙方因實力接近，所以較勁意味濃厚，「所以每次對決，我們的臨場發揮就很重要，說實話還要靠一點運氣！」

「我們都很了解對方，他們（大同）的球員調動很關鍵，球員的來去會影響戰力變化。」陳貴人說，每次對上大同，就是一次正常的對決，只是沒想到自己已經帶了17年球隊。

(中時 )