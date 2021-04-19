台中市某高中今早發生在走廊毆打同學，過程全都錄。（圖／翻攝自爆料公社）

台中市南屯區私立嶺東高中19日發生校園暴力霸凌案，遭民眾拍攝上傳到網路《爆料公社》；2名男學生在教室走廊，對1名學生拳打腳踢，還拿塑膠水桶猛砸，其他同學卻袖手旁觀無人制止。市府教育局說，責由學校儘速依據校園霸凌防制準則查處，並請家長到校與導師共同輔導學生。

拍攝到校園霸凌畫面的民眾說，他在「校外直接看到一群學生將人打到學校教室2樓的樓梯角落，並清楚的拍攝下來！」畫面顯示2名身穿白色與黑色的男學生，對1名學生拳打腳踢，還拿起塑膠水桶猛砸，打累了還換人接手；一旁的同學只圍在旁邊目睹聊天，完全沒有人出面阻止。

網友指出，嶺東高中的校園霸凌案，往來的路人都看得到，學生似乎顯得習以為常的樣子，一旁聊天的神態還很自若；很難想像這應該不是第一次發生了。

校方表示，這3位學生同年級、但不同班級；初步了解因假日在社群軟體上留言發生口角，19日上午下課時雙方到教室外走廊理論；老師在教室內聽到聲響前往查看，立刻通報教官室，校方也通知家長到校，目前3名學生均被家長帶回，細節調查中。

教育局表示，該事件起因是3名學生假日期間在IG社群發生口角，19日到校後引發肢體衝突，3位學生家長均已到校了解並辦妥請假手續，將學生帶回家溝通。

教育局強調，動手打人就是不對，教育局已請學校儘速依據校園霸凌防制準則查處，並請家長到校與導師共同輔導學生；包含行為人、被行為人及旁觀者，導正暴力偏差行為。同時，應加強輔導學生使用社群媒體的基本禮節，避免言詞挑釁，造成積怨衍生事端。

(中時 )