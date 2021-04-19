日前有人在網路指稱文大有學生遭「怪人」攻擊，文大今天開會討論釐清真相，目前並無具體事證證明發生攻擊事件或有受害人，更遑論加害人是誰。

文大今天召集轄區警方、文大師長及心輔人員、學生會、宿委會、校務會議學生代表等舉行校安會議，除釐清外界誤解，校長徐興慶也表示，校安是第一要務，恰可藉此機會全面檢視，請師生放心，會滴水不漏全面傾聽同學意見，並提出檢討報告。

會議首先釐清目前關於傳聞的最新訊息。據媒體最新報導，除了在網路上被指控的陳姓退學生否認涉案，自稱受害的女學生也已於昨天下午向警方說明經過，表示並無受到攻擊，且不想深究，但警方仍開給報案證明。

至於身心狀況特殊的陳生部分，文大表示，雖然他在三月時已被退學不具學生身分，但心輔人員表示，校方仍持續進行輔導關懷，及協助他與政府社工單位銜接取得協助，希望有助於未來他能把生活重心從學校移轉開來；心輔人員也表示，陳生或有些異常表現，但跟網路描述的所謂「攻擊」很不一樣。

徐興慶表示，雖然目前並無具體事證證明有學生遭受攻擊，以及是否係陳先生所為，但網路傳聞及部分錯誤報導，卻已對文大造成傷害。無論如何，加強校安維護仍是學校的要務，也是今天會議重點，並希望能全面聽取學生意見。

學生代表們表示，學校應該可以做得更多，例如廿四小時K書中心的管理問題，或可增加門禁卡；監視器及照明是否足夠且正常運作？學生代表也建議加強夜間巡邏人員以及校園死角巡邏密度，以及研議組成陪同學生夜間安心步行回宿舍的人員等。

山仔后派出所所長歐陽勳表示，監視器對於舉證非常重要，並提醒同學能盡量結伴同行，如果有出入校園的捷徑也要通報給學校知悉；另外，如果發生類似情況要跟校安人員聯絡，不要沒告知或報案就逕自採取「網路公審」。

徐興慶聽取師生意見後，指示總務處立即研議增設監視器、照明、緊急按鈕及在校園廣泛張貼校安電話號碼並公告師生周知，他也會親自與學生代表實地走一趟進行測試；另也會依學生要求提出檢討報告。

(中時 )