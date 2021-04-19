幸福，人人嚮往，人人需要，真正的幸福需要從裡到外。台灣日系雜貨第一品牌- TOKYU HANDS台隆手創館，來台將邁入第21年，廣受消費者喜愛業績亮眼，讓日本東急決定與台隆手創館強強聯手，並取得TOKYU HANDS商標授權，加入更多的日本合作。走進台隆手創館感受「諮詢、款待式」的禮遇服務，讓客戶買到日本優質的巧思設計，擁有對生活的美好體驗。台隆手創館秉持「幸福而專業的員工能帶來優質的服務」，提供舒適安全的工作環境與多元專業的培訓、完善的福利，將幸福傳遞給顧客、延伸至員工、社會大眾，打造內外兼具的幸福企業。

台隆手創館一直以來以打造「幸福企業」為宗旨，將每位員工視為重要的職場夥伴，以專業的教育訓練提升職能，並提供多項獎勵競賽，讓員工用具體行動，積極主動提升自我職能，在快樂環境中學習及成長。透過工作目標分項、區域的管理，員工能參與到門市、貨架陳列、銷售、創意發想等過程，打破傳統企業被動的要求作業，在這兒每個人都是組織發揮的要角，能主動參與創造自我價值。

適才適性、激發潛能，讓員工發揮特長外，公司升遷機制透明公平，每一職階定期設有資格考，及格通過往上升等。台隆手創館透露，現今許多主管職都是從基層人員升遷，還有人是從工讀生、計時人員開始做起，依表現優異而晉升，人人有機會。公司鼓勵員工勇於挑戰，提供年度績效調薪、年終績效獎金、業績達成獎金、員工介紹獎金及各種競賽獎金等機制，適才適性的激勵制度激發同仁的創新力、執行力、向心力，同時提升績效，創造企業的競爭優勢。

「諮詢、款待式」的禮遇服務。（圖/台隆手創館提供）

對台隆手創館而言，員工不僅是公司珍貴的資產，更視為大家庭的一份子。公司不僅提供各項優於勞工基本福利，如春節、端午、中秋禮券、勞動節禮券、生日禮金、集團品牌招待券、商品劵、部門聚餐、年終尾牙、員工旅遊、團體意外保險、員工購物優惠及用餐優惠等個人福利，更延伸至員工家庭，如婚喪補助、女性同仁生產祝賀金等，讓員工能在優質環境中創造自我價值與成就感，進而達到工作與生活平衡，亦為台隆手創館致力於成為幸福企業的目的。

特別值得一提的是，公司設有「子女教育補助」、「父母重陽敬老津貼」福利，凡父母超過70歲以上，每年重陽節還有千元敬老津貼；子女從小學到大學，每學期可有500-3400元不等的補助。

為照顧員工的健康，除年度健檢，另設住院慰問金、職業醫學專科醫師服務諮詢、職安在職教育訓練課程、護士與同仁關懷衛教配套機制。尤其，在2020年疫情衝擊下，台隆公司超前部署，將倉庫所有的口罩保留下來，甚至高價收購口罩，提供員工充足口罩、酒精，並以高防護之防疫措施，如量體溫、縮短工時避開用餐及上下班尖峰時間等措施，以維護員工健康安全。就連今年1-2月寒流來襲期間，公司還發放暖暖包，無微不至從各個小細節關照員工。

家庭日活動 。（圖/台隆手創館提供）

疫情也加速數位轉型，台隆手創館強化顧客關係管理（CRM），將門市、電商網站、購物APP、Line、FB等平台串連在一起，跳脫時間、空間的限制，即使不出門，依然可以延伸購買服務。這波疫情中，台隆手創館深知集團整合與品牌聯盟的必要性，與集團品牌吉豚屋推出行銷活動，徹底落實集團資源互相整合的宗旨。同時，亦結盟寶島眼鏡、晶華酒店、台北捷運公司，創造更多元化的零售合作模式。

幸福，來自於生活中點點滴滴的溫暖，台隆手創館對顧客及員工的用心、細心、貼心，無論是服務、職涯規劃、福利制度，點、線、面的全方位多元規劃，提升員工的幸福感，重新定義幸福企業的高度、深度及溫度，一起攜手前進、共創美好，打造永續的幸福企業。

(中時新聞網)