LINE集團今年預計在台招募近百位研發工程師與實習工程師。LINE今（19）日宣布，將於今（2021年）年5月22日舉辦LINE Developers Recruitment Day招募活動，邀請優秀、熱血之研發工程師報名參與，活動當日可與LINE台灣的技術團隊主管現場交流互動，也可以實際參訪辦公環境，當日與會者也可於現場了解工作內容後，按個別專長線上投遞履歷！此外，LINE TECH FRESH實習計畫也將於今年7月開跑，實習生將可以與頂尖工程團隊一同負責一流專案。

針對今年的招募需求，LINE台灣技術長陳鴻嘉表示：「成為LINE的工程師就能與全球各地、各國籍才華橫溢的LINERs一起工作，為全世界超過1.86億活躍用戶提供令人驚艷的服務！此外，LINE鼓勵員工持續充實自我，提供語言教育、運動津貼；台灣辦公室還提供每日早餐、點心吧與咖啡，希望讓LINERs舒適的工作。在LINE與Z Holdings整併後，我們會專注發展四大領域：電商、在地垂直業務、金融科技、公共服務。在技術發展策略上，會投資更多人力人才在發展AI相關技術上。」

去年底於LINE TECHPULSE 2020年度開發者大會上宣布，LINE曾宣布將於台灣落地深耕的LINE CLOVA在地化與中文化人工智慧技術，也正式將於今年開始招募開發人才，期望AI好手加入團隊，一同為台灣用戶打造出「友善的AI」。

第二屆的LINE TECH FRESH技術新星人才計畫今年也接續進行，預計招募30位資訊工程背景實習生，為期一年的實習讓年輕學子有機會從頭到尾參與規劃，深入了解軟體新創執行發展的歷程。

(時報資訊)