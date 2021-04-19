2020年11月，馬雲的370億美元螞蟻金服IPO(股票初次公開交易)，本來還是喜事一樁，但臨時被中國大陸主管機關喊卡。接下來就是一連串重組計畫，以及目前又傳出要攆走創辦人馬雲。而在後馬雲時代的螞蟻金服，會有什麼不一樣的表現嗎。

根據規定，金融科技fintech平台需要在所有跟銀行借貸中，擁有約三成左右成數金。Jefferies券商預估，螞蟻金服至少要有134億至201億人民幣，約20億到30億美元左右資金，以符合主管機關標準，以作為一個消金業者的最低資本適足率。而螞蟻金服高達1.7兆人民幣消費信貸，差不多有三分之一是採用共同借貸的模式。

至於螞蟻金服如何籌出這筆錢，分析師表示，螞蟻金服很難再注入更多資金，故必須說服其它股東掏腰包，注入更多資金以保股東權益不被稀釋。不過，不夠的資金部分，螞蟻金服不需要從外部籌資，因為對螞蟻金服這些錢不是問題。

至於重組還會有哪些變化，螞蟻金服表示，將建立個人信用報告公司並申請個人信用報告許可。麥格理（Macquarie）券商認為，中國大陸人民銀行可能不會發給螞蟻金融信貸業務許可。另外，Jefferies券商也指出，螞蟻金服必須轉向，尋找有信貸業務的國企合作才行。

至於螞蟻金服的支付業務，以及自身估值會有那些變化，分析師指出，還需要一些時間沉澱後，才能看得更清楚。

(時報資訊)