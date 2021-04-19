美股上周五集體上漲；亞洲主要股市周一收紅，港股周一低開，隨後擴大漲幅。

周一香港恆生指數收漲136.44點或+0.47%，為29106.15點。國企股(H股)漲65.44點或+0.59%，為11092.95點。汽車股大漲3.59%，為表現最佳板塊，次為保健護理股和工業製品股。

汽車股集體大漲。五菱汽車漲28%，報2.29港元；吉利汽車漲5.2%；長城汽車漲5.9%；然恆大汽車倒挫1.3%，報68.1港元。上海車展開展，多家車廠亮相自家新產品和技術。五菱汽車公布宏光Mini EV敞篷版車款。恆大早盤一度大漲2.7%，恆大汽車總裁劉永灼表示，恆馳汽車在今年第四季將全面啟動試生產，明年大規模交車；恆大在新能源產業累積已投入474億人民幣。

旅遊股上漲。復星旅遊漲6.9%；同程藝龍漲6.5%。

攜程大漲4.55%。中國旅遊網站攜程今日在港股掛牌，發行價為268港元。攜程上周五暗盤交易報278港元，較發行價漲3.7%。攜程將募資83.3億港元，若行使超配權，可額外募資12.6億港元。

指標性權值股收跌。阿里跌1.5%，為表現最差藍籌股；騰訊跌0.8%；美團跌0.3%。

美團小跌0.3%。美團公布自己研發新一代無人送貨車，已經在北京順義營運；該車具備第四級的自駕能力，該車也標示美團隊無人車配送技術有標準化量產能力。

(時報資訊)