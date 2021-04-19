鈺齊-KY(9802)2021年首季合併營收為新台幣34.17億元，年增23.2%，營業毛利7.03億元，年增6.5%，營業利益為3.82億元，年增7.2%，稅前淨利3.88億元，年減4.1%，歸屬於母公司稅後淨利達3.25億元，年減8.1%，每股稅後盈餘1.75元，營業毛利、營業利益、稅後淨利皆為歷年次高。

鈺齊指出，2019年、2020年所新增的眾多品牌客戶，量產訂單已陸續明顯放量，整體營運可望有第2季優於首季，下半年優於上半年的表現，2021年預計陸續新增7家新品牌客戶，也將是重要營運成長動能來源。

鈺齊2021年春夏鞋款，目前累計出貨金額近達64億元而超越過往紀錄，再來陸續量產出貨的2021年秋冬鞋款(出貨時間大約落於4、5至9、10月間)，隨著集團產能持續擴增，在同步搭配眾多新舊品牌客戶在後疫情時代之強勁訂單需求下，未來數月的產銷增長幅度將更為顯著。

關於產值比重，鈺齊第一季各地產能占比與2020全年相似，越南最高，大陸次之，大陸總產值仍保水準，而非大陸產能則繼續持穩擴增，且在員工學習效能持續精進下，人均產值亦將同步增加；而在銷售地區(品牌客戶指定目的地)方面，大歐洲首季營收及比重分別達到新台幣17.12億元及50.1%，而大美洲市場則是逐年開發有成，首季已達新台幣12.29億元(36.0%)；另關於代工品牌方面，目前家數已近五十家，前十大約佔8成，前三大約佔4成。綜上，鈺齊已逐步展現廠區多元分佈、銷售地區分散，以及產品組合優化各項綜效表現。

(時報資訊)