Touch Taiwan將在本周三登場，友達(2409)除了展現面板技術外，也展出「循環經濟」，將以「產品生命循環轉型」為題，展現友達在綠色循環的上的各環節如何運用精實、創新的技術底蘊，成功提升循環生產的成效。

響應聯合國永續發展目標（SDGs）「責任生產」的精神，友達以2017年為基礎，透過多元行動來擴大循環經濟效益，致力於2025年達到135％成長率的目標。至2020年，透過製程原料回收、減水、廢棄物減量及循環產品設計與販售，已達成目標近58％，超越原定期程。

目前台灣面臨缺水，友達在製程水回收率方面，已達近95％，而供應商包材回收率高達96％，廢棄物再使用率也達到83％。在本次展覽中，以產品設計階段導入再生塑料、瑕疵玻璃再利用，與可回收性等層面做為策展主軸，更呼應近期備受挑戰的水情議題，呈現自主研發的製程水全回收系統，讓友達可靈活調度水資源，降低營運衝擊。此外，也將分享在環境教育場域GreenArk推廣水循環知能，以及成立全方位水資源處理新事業「友達宇沛」的歷程。

實踐綠色製造上，友達落實工廠廢棄物減廢循環處理，以廢液回收再利用及結盟供應商夥伴，整合創新技術，將廢棄物加值，轉化成有效的工業或民生用品原物料。相關實績如廢銅液淬鍊後再製成純度極高的銅管、廢配向液經純化後再回用於製程，友達將展示長期以來，從源頭到廢棄物處理具體實踐循環生產的精神，包括不斷精進生產階段的原物料減量管理、製造過程中開發的創新減廢措施等。

(時報資訊)