根據1111人力銀行「2020年度薪資調查」顯示，2020上班族整體薪資在台灣疫情相對穩定的現況下穩住局面，呈持平小增。從2019年的平均薪資37,601元微幅增加到2020年的37,807元，成長0.5 %。含金量最高的產業以「電子科技/資訊/軟體/半導體」的42,145元重回薪資霸主，排名第2的是「金融投顧/保險相關」41,359元，「建築營造/不動產相關」從業人員則以41,168排名第3。

若是觀察不同的職務薪資來看，「高薪組」由「光電IC/電子通訊」46,955元、「營建/製圖/施作」44,539元、「電腦系統/資訊/軟硬體」44,019元，居高薪排行榜前3名。

平均薪資「墊底」的職務包括有「幼教才藝/補習進修」33,162元、「生活服務/農林漁牧」34,432元，以及「操作/維修/技術服務」34,539元。和2019年相比，雖然平均薪資成長，但在不同的職務類別中仍然敬陪末座。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，2020年是5G商轉元年，再加上人工智慧、高速運算和物聯網的快速成長，在疫情的催化下科技業景氣大熱。台灣在整個科技產業的供應鏈中扮演關鍵角色，去年電子零組件出口值年增2成1，業績推升、產能擴充，知名大廠持續擴廠，人才供不應求，也帶動薪資提升。

放眼金融業，不但在去年創下6,757億的獲利新高，大幅提升從業人員的分紅獎金，這股動能持續到2021年，帶動金融業近期大舉徵才，祭出百萬元年薪，不只需求傳統的金融人才，更向科技業搶才，布局數位金融。

再看營建不動產業，其在疫情趨穩後買氣增溫，出現報復性買盤，根據中央銀行統計2020年5大銀行新增房貸金額高達6,295億元，創下有史以來的新高記錄，顯示房地產需求強勁，加上企業設廠的建案，營建業出現搶人大戰，帶動從業人員薪資上調。

何啟聖表示，企業的規模愈大，人才的敘薪條件愈好，隨著年資增長，企業給予的薪資條件也同步成長，鼓勵員工久任。1111人力銀行再度推出「找工作送1萬」活動，即日起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，就可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才，同時鼓勵上班族穩定久任。

(中時新聞網)