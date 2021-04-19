資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，隨著近期中國大陸增值稅專用發票電子化逐步推展到全國，社保入稅制度也更加明確，「金稅工程」也發展到第四期，將企業與個人的稅費在雲端透過AI資訊進行更深入的分析。去年底國家稅務總局採購「金稅四期」的相關系統，升級系統控制台的稅務資訊視覺化、更精準的判斷重大事項與日程。

中國大陸的「金稅工程」是統合稅務總局到省、地市、縣四級的稅收資訊網絡，囊括增值稅一般納稅人的增值稅防偽稅控開票、防偽稅控認證、增值稅交叉稽核及發票協查資訊管理等四個子系統的稅收管理資訊系統工程總稱。

段士良進一步表示，2019年6月工信部、中國人民銀行、國家稅務總局、國家市場監督管理總局四部門共同啟動的「企業信息聯網查核系統」後，企業被稽查立案或要求自查風險偵測的情況，大多是由系統後台透過大數據、人工智慧選樣而來。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，「金稅四期」透過資訊共享，掌握更多非稅數據，個人名下有多少房產、資金、股權，以及線上支付（如支付寶、微信）的相關流水都可被更精確的被掌控。此外，目前中國大陸央行已實施大額現金管理試點，對於任何現金超過人民幣5萬元、企業公帳戶轉帳超過人民幣200萬，或個人私帳戶轉匯境外超過人民幣20萬元或轉匯境內超過人民幣50萬元者，都面臨嚴格的審查。

(工商 )