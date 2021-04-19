美國總統氣候問題特使凱瑞17日結束訪華行程，隨後中美就應對氣候危機發表聯合聲明。陸方對未來中美在氣候變化問題上的合作有何期待？大陸外交部發言人汪文斌今天19日在例行記者會中回應，雙方將就相關議題進一步加強交流與合作。

汪文斌表示，應中方邀請，美國總統氣候問題特使凱瑞於4月14日至17日訪華，期間，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在北京通過視頻方式會見了凱瑞特使，中國氣候變化事務特使解振華同克里特使在上海舉行了會談。

汪文斌表示，會談結束後，雙方發表了應對氣候危機聯合聲明。這次會談期間，雙方就合作應對氣候變化、領導人氣候峰會、聯合國氣候變化框架公約、第26次氣候會議等議題進行了坦誠深入建設性的溝通交流，取得了積極的進展，重啓中美氣候變化對話合作管道。

汪文斌指出，雙方強調氣候變化是對人類生存發展嚴峻而緊迫的威脅。中美兩國將加強合作，與其他各方一道共同努力應對氣候危機，全面落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的原則和規定，為推進全球氣候治理做出貢獻。

汪文斌表示，中美雙方將繼續保持溝通對話，在強化政策措施，推動綠色低碳轉型，支持發展中國家能源低碳發展等領域，進一步加強交流與合作。

(中時 )