偶像劇一哥胡宇威戲約、活動、代言滿檔，在去年底體育競賽節目不慎受傷後，仍不斷精進、修護自己，無論是陽光形象的全能運動男神、或是戲裡專業的辯護律師，經常工作超過24小時以上的他，雖然疲累卻依然保持最好狀態。胡宇威對自己要求嚴格，懂得如何「修護」，偏好透過大自然植萃力量來維持肌膚健康，因此接下全新代言「植萃保養品牌－珍朵絲特」的龍血求麗精華及修護乳。

首次出席植萃保養-珍朵絲特品牌見面會，胡宇威向粉絲喊話：『我找到了，穩定肌膚的方法！』他表示在臉部保養的這條路上，要找到適合自己的產品真的要花時間，坦言不喜歡複雜的保養步驟，從試用到決定接下代言，「自己不會刻意美白，但做好修護保養，肌膚自然呈現健康透亮狀態。」肌膚穩不穩定的關鍵在「修護」，保養品牌珍朵絲特以植萃、自然、簡單的概念，來研發每個配方，這次將地球上最具生命力、賦予肌膚強大保護力的紅色汁液「龍血萃取」，藴育成珍貴的保養品，送給追求美麗與護膚的你/妳。

親身體驗後他說：「自己皮膚偏乾性，長時間拍戲更是疲累缺乏光澤，非常需要「修護」調理，使用『龍血』成份保養品之後，保濕有感但卻不黏膩，甚至細紋和小瑕疵也有改善，明顯感到肌膚變澎潤。」現在在外拍戲、妝前也很常靠著龍血來保養，肌膚穩定、對自己有自信，心情跟著穩定，人與人之間的關係也更加穩定，身為暖男的他，也很推薦情侶能夠一起使用，增加愛情的保鮮期。

(圖/珍朵絲特品牌提供)

貴為地球上珍稀的植萃原料「龍血樹萃取」，存活超越數千年，歷經大自然更迭，適應各種氣候變遷、克服貧脊生存環境，本身具有驚人的修護效果，也為肌膚帶來強大的保養能量。除了提升肌膚的健康外，更能幫助恢復肌膚彈性，提亮拯救肌膚的疲憊與暗沉。

「龍血求麗系列」除了龍血萃取外，還有「深海海藻萃取、玻尿酸鈉」能幫助增加皮膚保溼度，另外「藻紅素」也是產品中非常重要的肌膚澎潤成分，修護肌膚回到如同嬰兒肌膚般的澎、彈、透、亮。產品味道非常療癒，使用植物精油，保養同時也放鬆身心，並無酒精、無色素、無PARABEN防腐劑等成分，使用更安心。在連鎖藥妝通路「康是美」及各大「電商平台」皆有販售。

(中時新聞網)