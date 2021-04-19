後疫情時代，就業市場愈來愈熱絡，雖然尚未進入正式的畢業季，但許多準社會新鮮人已經超前部署，積極投遞履歷。根據1111人力銀行對2021年應屆畢業生所作的就業意向調查統計顯示，已有21.9%的新鮮人獲得企業錄取，順利畢業後就能馬上就業，26.5%計劃在畢業前3個月投遞履歷，另外有24.7%則是預計畢業前1個月開始求職，可見整體投入職涯的積極度相當高。

無論是想跳槽或剛畢業的新鮮人，福利制度完善、營運相對穩定的上市櫃公司，可說是求職路上的第1首選。國內熱熔膠業首家股票上市公司「德淵企業」，業務遍及全球90多個國家，秉持以人為本的精神，提供員工各式福利，每年舉行員工旅遊，提供旅遊補助。

為照顧員工身體健康，總公司還添購跑步機、健身腳踏車、桌球桌等設備，並補助社團活動，目前創立籃球社、羽球社、桌球社等運動型社團，另有每年免費健康檢查及舉辦各式體育競賽活動等，打造健康運動風氣，營造健康職場環境。

因應人力需求，德淵企業現正開缺徵才，職缺包括：財會專員，具備2年工作經驗、多益750分以上者，未來有機會外派波蘭分公司；行銷社群小編，主要負責經營電商及社群平台，有創意、活潑者，新鮮人可，具備2年以上工作經驗者尤佳；外派銷售，具備5~7年工作經驗，化學、化工相關科系，對於中國市場有一定了解者；外派研發，具備5年工作經驗，化學、化工、材料相關科系者。

另外去年營業額近65億元，亞洲排名前3大的不織布大廠「南六企業」， 落實廠內研究開發，並垂直整合一條龍生產作業，突顯企業創新改革的獨特性，發揮最大的經濟效益，更具競爭優勢。

生產類別包括水刺不織布、高科技水刺木漿複合布、熱壓/ 熱風不織布等項目，其應用在口罩、濕巾、除塵布、面膜用布、手術衣、醫療床單、手術隔巾、紙尿褲、衛生棉表面層等產品。

「南六企業」因配合政府口罩生產需求，力拚產能，也因應產線人力，目前急徵輪班技術員，徵才條件專科以上，不限科系。此職缺必須輪班，加班及輪班薪上看45K。進行製造現場的產品組裝、檢驗、包裝出貨等作業。另外，新廠的人力儲備，也強力開徵電機工程師、儲備幹部，皆需專科以上畢。電機工程師需電機、機械等相關系所畢，有經驗者。

(中時新聞網)